Gli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) hanno fatto visita oggi ai volontari della Protezione civile impegnati all’hub vaccinale di Dalmine del Cus Bergamo.

“È un onore ogni volta, per me – ha detto Foroni – incontrare i tanti volontari e tutto il personale medico impegnato nella gestione dei centri vaccinali In tutti questi mesi ho visitato numerosi hub dislocati in tutta la Lombardia e non posso fare a meno di ringraziare i tanti uomini e donne che, da oltre un anno a questa parte, investono quotidianamente il loro tempo a servizio della collettività, completamente a titolo gratuito”.

“Rappresentano – ha proseguito l’assessore – una risorsa preziosa per l’intera comunità, da proteggere e tutelare. I risultati della campagna vaccinale lombarda sono stati raggiunti soprattutto grazie a loro e per questo li ringrazio nuovamente. Un lavoro enorme, dati soddisfacenti a dimostrazione del fatto che si sta andando nella giusta direzione”.

“Il centro vaccinale del Cus di Dalmine – ha commentato l’assessore regionale Terzi – è strategico per la campagna in Lombardia. L’hub dalminese continua a dare ottime prove di efficienza, professionalità e umanità. Merito dell’Asst Bergamo Ovest, del personale sanitario e dei volontari: a tutti loro un enorme ringraziamento per l’incessante impegno quotidiano”.