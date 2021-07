Il triathlon è pronto a colorare di nuovo le acque del Lago di S. Croce in Alpago (BL). Dopo le grandi emozioni dell’edizione 2020, quando l’evento firmato Silca Ultralite Vittorio Veneto era stato una delle prime gare (in tutto il mondo) di triathlon dopo il lockdown legato alla pandemia per il Covid-19, si torna a gareggiare in terra bellunese. Sarà nuovamente una due giorni di competizioni, con sabato 24 luglio dedicato ai più piccoli con l’Aquathlon Kids e Mini e domenica 25 luglio con la classica Triathlon Sprint Gold Silca Cup. A gareggiare nella triplice disciplina che unisce nuoto, ciclismo e corsa a piedi, i giovani (dai 6 ai 17 anni) con l’Aquathlon e i grandi, dai 16 anni, fino alle categorie Age Group, con lo Sprint.

“Sicuramente l’edizione 2020 ci resterà nel cuore, è stata indubbiamente una delle più emozionanti e anche commoventi gare che abbiamo organizzato – commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti – è stata un simbolo di ripartenza dopo i mesi difficili del lockdown e vedere in quei piccoli atleti la felicità per essere tornati a fare lo sport che tanto amano è stato speciale. Quest’anno non siamo ancora fuori dalla pandemia legata al Covid, ma vogliamo spingere sull’acceleratore della ripartenza, grazie anche allo sport. Siamo sicuri che avremo un weekend di grandi contenuti tecnici e di buona partecipazione, in una location sempre molto apprezzata come il lago di S. Croce”.

Il programma di gara di sabato prevede alle 10.00 la partenza dei Minicuccioli (maschili e femminili), alle 10.20 dei Cuccioli, alle 10.45 degli Esordienti, alle 11.15 dei Ragazzi, alle 11.45 degli Youth A, alle 12.15 degli Youth B, l’ultima categoria in gara. Le distanze di gara variano a seconda delle categorie: Minicuccioli (6-7 anni) si confronteranno su 50 metri di corsa, 15 metri di nuoto, 50 metri di corsa, per i Cuccioli (8-9) 100 m – 25 m – 100 m, per gli Esordienti (10-11 anni) 250 m, 50 m, 250 m, per i Ragazzi (12-13 anni) – 500 m, 200 m, 500 m, per Youth A (14-15 anni) e B (16-17 anni) 750 m, 400 m, 750 m.

Domenica, per la Silca Cup, previste due partenze: alle ore 9.00 start per la competizione femminile, alle 10.45 per quella maschile. Per uomini e donne le classiche distanze sprint: 750 metri a nuoto, 19,3 km (2 giri da 0,6 km) di ciclismo e 5 km (1 giro da 5 km) di corsa a piedi.

Nell’organizzazione della manifestazione, con patrocinio della Regione Veneto e del Comune Alpago, accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto ci sono Polizia Locale Alpago, Carabinieri sezione Alpago, Pro Loco di Farra d’Alpago, Gruppo Giudici Gara, Associazione Nazionale Carabinieri Federazione Interprovinciale di Treviso – Belluno – Venezia, Maratona di Treviso, Prealpi Soccorso, Turismo Srl, Nordè, Lepri Strache Vidor, Amici di San Martino, Bike Team Conegliano e K-Timing. A sostenere l’evento Silca SpA, Méthode, Banca Prealpi SanBiagio, Lazzarin Caffè, Tuo Team, Pasol, Pasta Sgambaro, Borgoluce, Calorflex, Kyron, San Benedetto, Gammasport, Biemmereti – Sognoveneto, Eurovelo, Amadio F.lli, Doge Logistica, LCI, Elmec, Gac Service.

Ulteriori informazioni al sito internet www.silcaultralite.it

