Mercato professionisti in pillole, 15 luglio SERIE A Simy-Salernitana 45% – Per ora in agenda c'è un semplice incontro, presto si capirà se dalle parole e dalle intenzioni si passerà ai fatti SERIE B Paleari-Benevento 90% – Dopo un lungo corteggiamento, siamo arrivati a dama. Sarà prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A SERIE C Matteo Mandorlini – Catania 70% – Contatti avviatissimi dopo la scadenza dell'impegno contrattuale con il Padova. A breve si capirà se arrriverà il sì definitivo Source