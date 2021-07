Mercato professionisti in pillole, 16 luglio SERIE A Locatelli – Juventus 70% – Respinte le lusinghe dell'Arsenal, la strada è quella indicata nei giorni scorsi. L'accordo con il Sassuolo, sia pure non ancora raggiunto, non è lontano SERIE B Cicerelli – Ternana 60% – Primo affondo per l'esterno, che piace molto a Cristiano Lucarelli. Le parti si risentiranno nei prossimi giorni SERIE C Scognamiglio – Avellino 80% – Afffare in dirittura d'arrivo e bel colpo per i Lupi, che si assicurano un top per la categoria Source