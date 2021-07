CAMPOBASSO – “Esiste un problema sicurezza sulla riviera termolese che riguarda i gestori dei lidi, dipendenti, la clientela e i cittadini che scelgono questa spiagge”. Domenico Venditti, presidente del SIB Sindacato Balneari – Confcommercio lancia l’allarme dopo alcuni episodi che si sono verificati nei giorni scorsi che hanno evidenziato la necessità di maggiori controlli durante l’estate sulla costa.

“Subiamo minacce, piccoli furti, danneggiamenti che non ci permettono di lavorare in serenità. Episodi spesso condotti da persone senza fissa dimora che, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine – continua Venditti – andrebbero attenzionate maggiormente e allontanate dal territorio”.

Il presidente dei Balneari chiama in causa gli organi di polizia, la magistratura e i servizi sociali: “Occorrerebbe maggiore attenzione soprattutto in quei casi dove si evidenzia la presenza di persone con possibili squilibri mentali che potrebbero arrecare violenze a persone o gravi danni alle cose. Il nostro ruolo è quello di denunciare i fatti – conclude Domenico Venditti – alle istituzioni preposte quello di agire per l’incolumità di tutti”.

