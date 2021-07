Nascerà ufficialmente ad Amendolara, sabato 17 luglio 2021, la prima comunità energetica in Calabria e tra le prime in tutta Italia. E’ la scommessa green del sindaco Antonello Ciminelli nel solco di una politica ambientale che ormai da diversi anni caratterizza il Comune di Amendolara. Alle ore 17.00 presso la sede della Stazione Zoologica (nelle foto) verrà sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione che vede come soci fondatori il Comune di Amendolara e la stessa Stazione Zoologica, sede distaccata della prestigiosa “Anton Dohrn” di Napoli. Aderiranno alla nascente associazione imprese e famiglie, pionieri di questo ambizioso progetto che si inserisce in quel percorso di transizione energetica (cioè il passaggio da fonti energetiche non rinnovabili come i combustibili a fonti rinnovabili a zero emissioni di carbonio) auspicato dall’Unione Europea.

La prima comunità energetica che nascerà ad Amendolara sarà gestita dalla Fotovoltaica srl di Corigliano-Rossano che – da quanto spiegano dall’azienda – «sostiene l’operazione finanziando il 50% della spesa che dovrebbe essere sostenuta dai cittadini, per i quali, considerando l’incentivo fiscale pari al 50% previsto dallo Stato, l’operazione risulta gratuita». Prossimamente partirà l’installazione degli impianti fotovoltaici da 10 kilowatt su tetti delle abitazioni dei primi soci aderenti.

