Dalla stagione 2022 la Lega apporterà delle modifiche sull'utilizzo delle magliette di colore verde. Molte società saranno costrette a modificare i colori sociali che le hanno contraddistinte in questi anni. Il comunicato della Lega: “all'articolo 2, riguardante i colori che le squadre possono utilizzare, si specifica come dalla stagione 2022/23 sarà vietato il verde nelle divise per i giocatori di movimento. Il motivo è evitare che la tonalità sia troppo simile a quella del campo”. Ni.No. Source