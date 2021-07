Una ragazza di 25 anni del Piemonte in vacanza nel Salento è stata aggredita nella serata di ieri da due uomini che hanno tentato di violentarla, dopo essersi fermati fingendo di darle una mano con l’auto in panne. La giovane stava percorrendo una strada interpoderale tra Alezio e Gallipoli, per raggiungere una comitiva con cui avrebbe dovuto trascorrere la serata, quando è stata costretta a fermarsi a causa di una gomma bucata e ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio.

I due hanno desistito solo per il passaggio di numerose auto in quel momento: temendo che qualcuno potesse accorgersi di quanto stava accadendo, sono fuggiti. La 25enne si è poi recata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli e oggi ha sporto denuncia ai Carabinieri, riferendo dei due ragazzi che sulle prime si sono offerti di aiutarla salvo poi a aggredirla all’improvviso, trascinandola dietro l’auto. Sul corpo le sono rimasti evidenti segni dell’aggressione e la prognosi è di 7 giorni.

L’articolo Ragazza con auto in panne tra Alezio e Gallipoli, in due offrono aiuto e poi tentano di violentarla. Indagini in corso proviene da Telebari.