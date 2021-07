Marco Tarantola ci accompagna a scoprire che tempo farà nel weekend a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La bassa pressione discesa dal Regno Unito, che ha influenzato il tempo sulla Lombardia nei giorni scorsi, fatica ad allontanarsi e continua a determinare una diffusa instabilità. Nel fine settimana assisteremo però a un deciso miglioramento del tempo, grazie all’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso la Gran Bretagna e l’Europa occidentale, proteggendo anche la nostra Penisola dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Le temperature tenderanno a risalire, decisamente a partire da domenica e per l’inizio della prossima settimana.

Venerdì 16 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla medio/bassa pianura, nuvoloso altrove con qualche piovasco su est Lombardia; piogge più diffuse su Alpi e Prealpi Bresciane, in spostamento verso la Valtellina. Nel pomeriggio nubi ovunque, con la formazione di rovesci sparsi su Alpi e Prealpi, in spostamento verso le aree di alta pianura e possibili sconfinamenti verso le medie pianure. In serata persiste un po’ di nuvolosità, ma con generale cessazione dei fenomeni.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27°C.

Sabato 17 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Lombardia. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di qualche nuvola sui monti, ma senza precipitazioni. In serata persistono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in deciso aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 29 e 31°C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Domenica 18 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di qualche innocua nuvola sui monti. In serata persistono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33°C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.