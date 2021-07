Il centrale difensivo Sebastian Walukiewicz può restare al Cagliari: il tecnico Leonardo Semplici prova a rilanciarlo

Sembrava destinato alla cessione ma ora può restare al Cagliari: Sebastian Waluwiewicz, centrale difensivo classe 2000, può riprendersi la scena in maglia rossoblù.

Come riporta Tuttosport il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, complice l’emergenza in difesa, sta provando a rilanciare il difensore polacco che nella scorsa stagione non ha mai giocato sotto la sua gestione.

