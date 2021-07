Conoscere il territorio, scoprirne pezzi di storia imparando cose nuove. Con questo spirito si è svolta la prima passeggiata turistica promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco, Archeoclub, Bella Epoque e Le Pacchiane.

Guidati da Carlo Sergi (Pro Loco) i bambini hanno scoperto le meraviglie del nostro centro storico approfondendo la parte archeologica con Ines Caliò (Archeoclub), gustando la merenda offerta dalle signore della Bella Epoque e ammirando l’abito tipico delle Pacchiane con la signora Liberata Vonella.

La prossima passeggiata si terrà il 26 luglio; a seguire il 9 e 26 agosto e il 6 settembre; per aderire basta chiamare o mandare un WhatsApp al n. 3338679424.

A sottolineare e spiegare il significato dell’iniziativa è stato il consigliere comunale con delega al Turismo, promotrice dell’iniziativa, Delia Ielapi: “Abbiamo pensato a quest’iniziativa per far conoscere ai bambini e ai ragazzi girifalcesi e non, e perché no, anche agli adulti che lo richiederanno, la parte di Girifalco che racconta la nostra storia, il nostro passato e quello dei nostri antenati.

Ci auguriamo che i bambini portino a casa lo scrigno della memoria, rafforzando così l’amore per il proprio paese trasmettendolo, anche, agli adulti. Girifalco è intriso di storia e bellezza che meritano di essere conosciute anche al di fuori della nostra comunità”.