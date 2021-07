L’Associazione Lea e il gruppo Sermig di Bonate Bergamo lanciano una raccolta di materiale scolastico e cancelleria destinata alle famiglie del territorio bergamasco. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas di Bergamo, a cui sarà destinato il materiale raccolto.

L’iniziativa nasce da una consapevolezza: oltre 2 milioni di famiglie in Italia vivono in uno stato di povertà assoluta.

A Bergamo sono almeno 20 mila, un numero in aumento.

Per queste famiglie, l’acquisto di materiale scolastico è spesso una difficoltà. La crescita della povertà assoluta nel 2020 ha riguardato soprattutto i bambini e i giovani. C’è una relazione tra grado di scolarità e povertà: questa aumenta al diminuire del grado di istruzione scolastica.

Le associazioni raccoglieranno quaderni, penne, temperini, pastelli a cera, matite, gomme, forbici, astucci, zaini. L’obiettivo è la preparazione di almeno 200 kit scolastici completi, perché tante famiglie possano arrivare preparate all’inizio del prossimo anno scolastico.

Il materiale potrà essere consegnato al centro di smistamento delle spedizioni umanitarie in via San Francesco 5A a Bonate Sopra, sabato 17 luglio, dalle 15 alle 17.

Ma alla raccolta si può partecipare anche a distanza, perchè il materiale è acquistabile anche virtualmente.

“Vogliamo che nessuno sia lasciato indietro” raccontano gli operatori dell’Associazione Lea.

“Ci sentiamo chiamati in causa dalle situazioni di difficoltà del nostro territorio. La raccolta di materiale scolastico è parte di quella che chiamiamo Restituzione: ci mettiamo in gioco per restituire le nostre risorse” aggiungono i giovani del gruppo Sermig di Bonate Bergamo.

Alla raccolta hanno già aderito alcune realtà del territorio di Bergamo: aziende, gruppi di giovani, realtà parrocchiali.

Si possono donare: astucci, zaini, matite, gomme, temperini, pennarelli, matite colorate, quaderni, penne cancellabili.

Per chi non ha la possibilità di consegnare in loco il materiale, è a disposizione il numero 334 6568303 oppure l’ordine virtuale su Amazon a questo link: http://bit.ly/donando-si-impara