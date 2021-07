Prosegue la trattativa per Julian Brandt tra la Lazio e il Borussia Dortmund, che ha abbassato le proprie pretese: accordo vicino?

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul mercato e vorrebbe regalare a Maurizio Sarri alcuni nuovi innesti, oltre a quelli già arrivati nei giorni scorsi. In particolare, uno dei sogni del ds Igli Tare rimanere sempre Julian Brandt: la trattativa con il Borussia Dortmund prosegue anche in questi giorni e da ieri sembra aver preso un’incredibile svolta.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, in un incontro avuto a Roma con il presidente Lotito, il club teutonico avrebbe abbassato le proprie pretese, aprendo al prestito secco con diritto di riscatto a circa 25 milioni di euro. Prima la società giallonera spingeva molto sul prestito oneroso con obbligo di riscatto alle stesse cifre, ma questa soluzione non riusciva a convincere il club capitolino. L’affare, dunque, è in una fase molto avanzata e, indice di liquidità permettendo, potrebbe andare a buon fine.

