Il primo gol della stagione rossoblù è stato messo a segno da Giovanni Simeone nell’amichevole contro il Real Vicenza

Nell’amichevole di Pejo contro il Real Vicenza sono piovuti gol a grappoli nella sola prima frazione di gioco.

Il primo gol stagionale per la formazione rossoblù di Leonardo Semplici è stato messo a segno dal cholito Giovanni Simeone; che nel corso del primo tempo è andato in rete per quattro volte.

