Che tempo ci aspetta per il weekend? Risponde Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’anticiclone delle Azzorre si estende verso le regioni settentrionali italiane, con il vortice ciclonico che ha interessato la Lombardia fino a ieri che si sposta verso il centro-sud del Paese.

Nel fine settimana assisteremo perciò ad un deciso miglioramento del tempo, con temperature in decisa risalita e tempo stabile almeno fino a martedì, ed in ogni caso per gran parte della prossima settimana.

Sabato 17 luglio 2021



Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Lombardia. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di qualche nuvola sui monti, ma in generale senza precipitazioni. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in deciso aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 30 e 32°C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura. Zero termico in rialzo e intorno a 3900 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura e a 1500 metri, moderati da nord/est a 3000 metri.

Domenica 18 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di un po’ di nubi sui rilievi, in particolare orientali, ma in generale senza precipitazioni; non si esclude qualche isolato piovasco su Orobie e Prealpi Bresciane. In serata condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33°C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura. Zero termico in rialzo e intorno a 4200 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura e a 1500 metri, moderati da nord/est a 3000 metri.

Lunedì 19 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino nubi sparse su gran parte della regione ma senza precipitazioni. Il pomeriggio sarà per buona parte soleggiato in pianura, un po’ di nubi sui rilievi, dove non si esclude qualche isolato piovasco su Orobie e Prealpi Bresciane. In serata nubi sparse sulla Lombardia ma senza fenomeni di rilevo.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33°C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura. Zero termico stabile e intorno a 4200 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli orientali in pianura e a 1500 metri, moderati da nord/est a 3000 metri.