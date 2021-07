Un uomo di Colletorto è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 4 piantine di cannabis per la produzione di marijuana, coltivate in un piccolo locale in muratura costruito all’interno del cortile della sua abitazione.

Insospettiti da quella struttura, i carabinieri della Compagnia di Larino hanno deciso di ispezionare l’aria e hanno ritrovato la vegetazione illegale. La vegetazione era ben nascosta all’interno di una piccola capanna che all’occorrenza poteva fungere anche da serra oltre che per riparare le piante dalle intemperie.

In quel modo le piantine crescevano in totale libertà ed erano pronte a essere lavorate e immesse sul mercato illegale della droga. Il coltivatore di marijuana è stato scoperto e denunciato al punto tale da aver ammesso le proprie responsabilità.

Durante i controlli i carabinieri hanno ritrovato anche altri semi marijuana pronti a essere interrati per far crescere nuove piantagioni illegali che i militari hanno subito sequestrato e distrutto. Sotto sequestro anche tutto il resto del materiale ritrovato.