Sono 11 i tamponi risultati positivi al covid, su 573 processati, nelle ultime 24 ore in Basilicata. I nuovi casi sono così distribuiti: 1 Avigliano, 2 Bernalda, 1 Lauria, 5 Potenza, 2 Tursi. I guariti accertati ieri sono 4. Le persone ricoverate in ospedale sono 14: sei si trovano al San Carlo di Potenza, 8 al Madonna delle Grazie di Matera.

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 luglio, sono state effettuate 5.927 vaccinazioni. A ieri sono 327.500 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (59,2 per cento) e 204.422 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (36,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 531.922 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

E intanto il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute ha alzato il livello di rischio della Basilicata, passato da basso a moderato. In crescita anche l’Rt puntuale, arrivato a 0.92, rispetto alla media nazionale dello 0.91, mentre con 7,1 casi ogni centomila abitanti il dato dell’incidenza si attesta al secondo posto tra quelli più bassi, alle spalle della sola Val d’Aosta (3,2).