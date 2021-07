Hysaj ha cantato Bella Ciao e ha fatto anche un pronostico in vista della prossima stagione: ecco il video

Dopo la prima amichevole, è tempo di riti in quel di Auronzo di Cadore. Infatti, come di consueto, i nuovi arrivati devono sottoporsi alla prova canora. E tra questi non può non esserci Hysaj.

L’albanese, ripreso da Luis Alberto, che ha postato il tutto nelle storie Instagram, si è esibito in Bella Ciao. E alla fine della sua interpretazione ha sentenziato: «Dai che quest’anno si vince qualcosa». Insomma, carisma, simpatia e personalità da parte dell’ex Napoli.

L’articolo Hysaj canta Bella Ciao e sentenzia: «Vinceremo qualcosa» – VIDEO proviene da Lazio News 24.