Semplici, che sorpresa a Pejo! I suoi vecchi amici sono venuti a trovarlo nel ritiro del Cagliari

Bella sorpresa nella giornata di ieri per Leonardo Semplici. Al ritiro del Cagliari a Pejo sono arrivati alcuni componenti del suo staff ai tempi della Spal, che in questi giorni si trovano a Mezzana, sempre in Val di Sole.

Il tecnico ha accolto affettuosamente i suoi ex collaboratori che hanno percorso i 17 chilometri che li separavano da Pejo con bike elettriche.

