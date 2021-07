Quinto giorno di lavoro per il Parma, che ha svolto nella giornata di ieri una doppia seduta sul prato del Campo Sportivo Laranza, nella cornice di Castelrotto. Nella seduta mattutina i crociati hanno prima svolto un lavoro di riscaldamento, seguito da torelli, lavoro fisico con la palla ed esercizi dedicati al possesso palla. Al pomeriggio, dopo il consueto riscaldamento con la palla, i ducali hanno lavorato sul possesso palla, concludendo poi la seduta con una partitella a campo ridotto. Oggi il gruppo di Maresca scenderà in campo alle 10:30 per una seduta mattutina, e poi alle 17:00 per il primo test stagionale contro lo Stegen Stegona. Source