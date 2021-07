“Nella conferenza stampa tenutasi stamane a Gizzeria, abbiamo suggellato ufficialmente il patto civico con Amalia Bruni e la coalizione progressista che si contrapporrà al centrodestra di Occhiuto” – esordisce, così, Carlo Tansi, presidente di Tesoro Calabria, nella nota a sua firma.

“Amalia Bruni ha ribadito che chi vuole battere le destre deve stare da questa parte, ‘dalla giusta parte’ come recita lo slogan di Tesoro Calabria. Ha ricordando che tra di noi c’è una sintonia operativa che viene da lontano: “Carlo Tansi mi ha espresso la volontà di essere al mio fianco ancor prima di confermare la mia possibile candidatura. Proveniamo entrambi dal mondo della scienza e insieme proponiamo una sintonia operativa per far decollare la regione più bella d’Italia, attraverso la costruzione di una larga intesa basata su programmi di autentico rinnovamento, a partire dalla classe politica ”. È finito il tempo degli affari tra politici di destra e di sinistra. Con il movimento civico Tesoro Calabria distruggerò il Put (Partito Unico della Torta), esattamente come ho fatto quando guidavo la Protezione Civile regionale, alla cui direzione sono giunto dopo aver vinto una selezione pubblica con un curriculum di tutto rispetto e non per intercessioni politiche come qualcuno vuol far credere. Ho apprezzato le intenzioni comunicatemi personalmente dal commissario Francesco Boccia che nelle liste del PD a sostegno di Amalia non vi saranno quei personaggi legati alla vecchia politica che sono responsabili del fallimento della Calabria. Per poter battere la squallida destra di Spirlì e compagni serve l’apporto di persone perbene, trasparenti e competenti”.

“Mi assumo la responsabilità – si legge nella nota – di questa scelta di unione che è l’unica percorribile, per non lasciare le sorti della nostra Terra nelle mani chi ha già fallito nel governarla, specialmente in questo momento storico che offre una irripetibile occasione di sviluppo grazie alle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund. Amalia è la persona giusta per cambiare la Calabria, perché è una grande donna e un grande manager che ha scelto di crescere professionalmente restando qui, e noi saremo al suo fianco per metterle a disposizione la nostra forza, le nostre competenze e il nostro entusiasmo per il bene della nostra Terra”.