Una buona notizia per Campomarino Lido e in generale per il litorale molisano. L’Amministrazione comunale guidata da Pierdonato Silvestri ha reso noto che “a partire da giovedì 22 luglio sarà attivo il servizio di guardia Medica turistica dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica in piazza Aldo Moro, a Campomarino Lido”.

Inoltre “già da oggi, 17 luglio, è attiva l’ambulanza demedicalizzata con autista, soccorritore ed infermiere. Si ringrazia il direttore del distretto sanitario di Termoli perché, nonostante il ridotto numero dei medici operanti in questo periodo, ha dato ascolto alla richiesta sottopostagli dimostrando sensibilità verso una località che non può, nella maniera più assoluta, vedersi privare di un servizio di base indispensabile”.

La mancata attivazione del servizio di guardia medica turistica sulla costa del Molise è stata al centro delle discussioni nei giorni scorsi, dopo il rifiuto di 11 medici su 12 a mettersi a disposizione del servizio.

Per tentare di porre rimedio l’Asrem ha deliberato di riconvertire i medici Usca per il servizio. Si attende di capire se questi medici accetteranno o meno.