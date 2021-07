Finalmente un comunicato stampa della società che conferma quanto da noi scritto in precedenza.

“Si sta concludendo una trattativa importante per i colori akragantini, e presto verrà indetta una conferenza stampa di presentazione”.

All’orizzonte ci sono delle concrete certezze: la presidente Sonia Giordano rimane al proprio posto e verrà affiancata da altri imprenditori che hanno a cuore le sorti del Gigante.

Si sta lavorando per la scelta di un nuovo tecnico e la rosa di calciatori.

Ricordiamo che la scadenza al prossimo campionato di Eccellenza è fissato per lunedì 26 luglio entro le 12,00.

L’articolo Akragas, presto le novità in una conferenza stampa sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.