André Anderson sarà tra i nuovi arrivati sotto le Tre Cime di Lavaredo: ecco tutti i nomi che saranno a disposizione di Sarri

In attesa di nuovi innesti e dell’arrivo dei nazionali, in casa Lazio potrebbe esserci qualche ricambio tra i giocatori a disposizione di Maurizio Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Infatti, come rivelato da Il Messaggero, sotto le Tre Cime di Lavaredo dovrebbero arrivare André Anderson, Kiyine, Cicerelli e Maistro. Tutti sono reduci da esperienze in prestito e dovrebbero essere piazzati in questo mercato, ma intanto andranno a rimpolpare la rosa a disposizione del tecnico biancoceleste.

