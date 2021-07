Il Barcellona non può né acquistare né mettere sotto contratto calciatori a parametro zero in questa finestra di mercato. Come riportato da Sport, infatti, il club blaugrana avrebbe raggiunto il tetto massimo degli ingaggi imposto dalla Federazione spagnola e si ritroverebbe quindi con il calciomercato bloccato.

La soluzione sarebbe quella di trovare un nuovo sponsor che porti liquidità alle casse che possa ammortizzare i costi degli stipendi. Difficile, però, trovare un nuovo investitori in poche settimane.