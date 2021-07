Un enfant prodige del fischietto che anno dopo anno sta mantenendo le promesse. L’ultima in ordine di tempo la recentissima promozione in serie B. Ha solo 22 anni Matteo Migliaccio catanzarese doc arbitro di pallacanestro. Ne aveva solo 17 quando nel 2016, un anno dopo avere iniziato, diresse diverse gare del Trofeo delle Regioni, storica manifestazione che mette ogni anno di fronte giovani talenti della palla a spicchi provenienti da tutta Italia.

Migliaccio, in quella occasione, venne premiato come miglior direttore di gara del torneo. Per lui, che aveva iniziato a soli 16 anni come arbitro di minibasket, un prima importante passo, un gradino di una lenta ascesa con diverse tappe intermedie come le presenze sui parquet di C e la soddisfazione di arbitrare le finali nazionali d’Eccellenza 2018 in Abruzzo manifestazione riservata agli Under 15.

Oggi un nuovo salto in avanti e, viste le capacità e vista la giovane età, è probabile che in un futuro abbastanza prossimo ce ne siano già altri. Intanto è una punta del movimento arbitrale cestistico della nostra regione per la soddisfazione del Cia Calabria che ha salutato con un post su Facebook l’importante nomina.