Il futuro di Lykogiannis al Cagliari è ancora incerto. La società va alla caccia di un suo possibile sostituto

Il futuro di Charalampos Lykogiannis al Cagliari è ancora in bilico. Se fino a pochi giorni fa si parlava di un possibile rinnovo con i rossoblù, ora, invece la situazione si trova nuovamente in una fase di stallo. Secondo TuttoCagliari, nel caso in cui Babis dovesse lasciare la Sardegna, la società avrebbe già pensato a un suo sostituto: il terzino sinistro della Fiorentina in rientro dal prestito all’Empoli Aleksa Terzic.

