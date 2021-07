Calciomercato Cagliari: il Besiktas piomba su Godin. Il club turco pensa all’esperto centrale uruguaiano

Secondo il portale turco Ortacizgi.com e come rilanciato da Fanatik ci sarebbe il Besiktas sulle tracce di Diego Godin.

Il club bianconero starebbe cercando un profilo di esperienza per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il Cagliari, allo stato attuale delle cose, non è in grado di pagare lo stipendio del capitano della celeste che ha un contratto che lo lega ai rossoblù ancora per un anno, con opzione per il terzo.

