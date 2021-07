Il Marsiglia continua a spingere per Giovanni Simeone. Contatti avviati tra i club ma i 15 milioni richiesti da Giulini non convincono i francesi

Giovanni Simeone, nell’amichevole di ieri pomeriggio con il Real Vicenza, ha dimostrato di avere ancora quel fiuto per il gol che lo ha sempre contraddistinto. Non si placano tuttavia le voci di mercato che vorrebbero il Cholito a un passo dal Marsiglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due club hanno avviato i contatti ma i francesi rimangono ancora titubanti sulla cifra richiesta da Tommaso Giulini per cedere Simeone a titolo definitivo: 15 milioni.

L’articolo Calciomercato, Simeone verso il Marsiglia? La cifra non convince i francesi proviene da Cagliari News 24.