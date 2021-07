Carboni: «Cagliari, non mi accontento. La strada è ancora lunga». Le dichiarazioni del difensore rossoblù

Andrea Carboni, giovane difensore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Real Vicenza.

«La passata stagione? Giocare le partite decisive per la salvezza è frutto di un lavoro iniziato da tanto tempo. La strada è ancora lunga, io non mi posso accontentare. Ringrazierò per sempre Zenga perché ha deciso di puntare su di me. Ma anche Di Francesco mi ha detto una grande mano. Voglio far bene la prossima annata e confermarmi in Serie A. Nazionale Under 21? Dipende molto da come mi comporterò con la maglia del Cagliari».

L’articolo Carboni: «Cagliari, non mi accontento. La strada è ancora lunga» proviene da Cagliari News 24.