Cavuoti: «Carboni punto di riferimento. Voglio la Prima Squadra». Le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari

Nicolò Cavuoti, centrocampista del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole col Real Vicenza.

«Mi piace moltissimo Neymar, lo trovo un grande campione. Non so ancora del mio futuro e non ci penso. In questo momento penso solo a mettermi in mostra in ogni allenamento. Il mio ruolo? A me basta giocare, poi posso fare l’esterno, la mezzala o il trequartista. Per noi Carboni è un punto di riferimento perchè per noi che giochiamo in Primavera la volontà è quella di arrivare in prima squadra. Agostini mi chiede di divertirmi. A lui piace che stiamo sempre alti. Dalla chiamata per il ritiro alle parole di mister che mi motivano molto. Voglio continuare così e darò sempre il massimo. Ho parlato sia con Agostini che con Conti. Mi hanno detto di restare tranquillo e ho seguito i loro consigli. Sono bravo con la palla tra i piedi, voglio sempre ricevere il pallone. Nel finale ho accusato un po’ di stanchezza»

