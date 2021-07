Oggi domenica 18 luglio in Puglia sono stati registrati 70 casi su 3.692 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza in crescita a 1,89% pur nella peculiarità del week end. I nuovi positivi sono 26 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 3 nella provincia Bat e altrettanti nel Foggiano, 2 casi fuori regione e 3 di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test e sono 1.758 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.196 e sono 245.779 i pazienti guariti.

