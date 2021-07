Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha commentato l’inizio di campionato della sua squadra che vede la Lazio alla prima giornata

Inizio in salita per l’Empoli: la squadra di Andreazzoli incontrerà la Lazio nella prima giornata, poi la Juventus. Il mister, però, predica calma. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb:

«Ho trovato il gruppo come mi aspettavo, ho avuto tante conferme. Abbiamo tante cose da migliorare, dei piccoli particolari, per il passaggio dalla Serie B alla A. Nella massima serie gli avversari sono più forti, non possiamo sbagliare e non possiamo permetterci di rimanere a giri bassi. Cercheremo di non disperdere energie per arrivare pronti all’inizio del campionato. Vogliamo confrontarci e non spaventarci. Tutti volevamo la Serie A, siamo riusciti a ottenerla e ora vogliamo giocarcela con tutti senza farci intimorire dal calendario che ci vedrà affrontare subito Lazio e Juventus».

