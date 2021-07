Il golfista torinese Francesco Molinari non parteciperà alle Olimpiadi di Tokio. Lo ha fatto sapere il CONI con un comunicato : Francesco Molinari è costretto a rinunciare a Tokyo 2020 . L’azzurro del golf ha riportato un infortunio nei recenti impegni agonistici che non gli consentirà di recuperare in tempo per partecipare all’evento a cinque … Leggi tutto L’articolo Francesco…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it