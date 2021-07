Continua a tenere banco il caso Luis Alberto in casa Lazio: possibile un confronto tra lo spagnolo e il ds Tare

La questione legata a Luis Alberto non può non tenere ancora banco in casa Lazio. Lo spagnolo ieri è sceso in campo nella prima amichevole estiva, realizzando anche una doppietta. La sua situazione però va ancora chiarita.

Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, la squadra e Sarri sembrano averlo perdonato, ma la palla ora passa alla società. Non può dunque essere escluso un confronto faccia a faccia con il ds Tare, arrivato ieri ad Auronzo. I prossimi giorni potrebbero essere davvero quelli decisivi.

