LUNEDI’ 19 Grande incertezza meteorologica anche in questo inizio di settimana: la giornata di oggi sarà segnata ancora da vento, aria più fresca, piogge e qualche temporale. Ma tutto sta per cambiare di nuovo con il ritorno di un potente anticiclone africano che riprenderà a ruggire molto presto.

Per quanto riguarda questo lunedì 19 luglio conviene tenere ancora un ombrello a portata di mano perché su entrambe le province si prevedono acquazzoni almeno fino al tardo pomeriggio quando il graduale miglioramento del contesto inizierà a mostrarsi in maniera più evidente. Sulla costa, dopo una domenica davvero spaventosa, tornerà il sole anche se ci saranno un po’ di nubi e verso l’interno si prevedono ancora temprali pomeridiani come pire su Campobasso. Lievemente più asciutta la provincia di Isernia. Riprende a salire, seppur di poco, la colonnina di mercurio.

MARTEDI’ 20 Qualche nuvola residua ci sarà solo al mattino poi avremo cieli sereni ovunque e finalmente potremo dire che l’estate è tornata. Le temperature torneranno a salire intorno ai trenta gradi nei valori massimi, sulla costa ci sarà un clima molto gradevole, a Campobasso non si andrà oltre i 24 gradi nelle ore centrali del giorno. Ma i segnali di una ripresa in grande stile ci sono già tutti.