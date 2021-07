“Ritiro la candidatura a governatore della Calabria”. E’ quanto dichiarato dal senatore di Italia Viva Ernesto Magorno, candidato alla presidenza della Regione Calabria nel corso di una conferenza stampa tenuta a Lamezia Terme. Accanto a lui il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

“Avevamo chiesto di individuare un giovane candidato sindaco, altre forme di interlocuzioni propositive, ma allo stato riscontrato che non ci sono le condizioni per correre alle prossime amministrative in Calabria. E’ un segno di maturità secondo noi – ha detto il sindaco di Diamante – anche prendere atto e fare un passo indietro”.

“In Calabria il centrosinistra sta cercando solo di assegnare gli undici posti della minoranza”. E’ la tesi politica di Ettore Rosato. “Avevo molta stima di Nicola Irto – ha aggiunto il deputato triestino – ma sinceramente il tourbillon di nomi e candidati della coalizione non lascia dubbi sulle reali intenzioni del centrosinistra, che sta solo riempiendo le caselle dei posti di minoranza in consiglio regionale. Italia viva non ci sta a fare la bandierina”.

“La candidata del centrosinistra Amalia Bruni? Curriculum da scienziata eccezionale ma la Calabria ha bisogno di ben altro”, ha aggiunto Rosato. “In questa ottica – ha ribadito Rosato – possiamo dire di aver fatto un passo avanti piuttosto che indietro”.