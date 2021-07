Il direttore sportivo dell’Inter Giuseppe Marotta ha smentito una possibile trattativa con il Cagliari per Nandez

Nonostante in queste ore il nome di Nahitan Nandez venga accostato all’Inter, il dirigente sportivo nerazzurro Beppe Marotta, in un’intervista rilasciata a SkySport, ha fatto chiarezza sulla questione: «Ai grandi club sono abbinati tanti nomi ma non c’è nessuna trattativa con il Cagliari per Nandez».

