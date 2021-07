Mercato professionisti in pillole, 17 luglio SERIE A Silvestri -Udinese 85% – Accordo raggiunto con il Verona e firme imminenti. Ecco il successore di Juan Musso SERIE B Cornelius-Fenerbahce 50% – Le sirene turche cantano incessantemente, risponderà l'attaccante del Parma? SERIE C Illanes-Pescara 90% – Accordo raggiunto con la Fiorentina e imminente contratto triennale da firmare per il difensore Source