Mercato professionisti in pillole, 18 luglio SERIE A Simeone – Marsiglia 50% – Situazione a dir poco ingarbugliata sul conto del Cholito. La pista francese al momento è la più accreditata SERIE B Brosco – Vicenza 90% – Domani fissato l'incontro per la firma dell'ormai ex difensore dell'Ascoli con il club di Renzo Rosso SERIE C Fella – Palermo 60% – Concorrenza agguerrita, ma I rosanero sembrano aver messo lo sprint