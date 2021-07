ha detto sì all’. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che spiega come il suo agenteieri a Lugano abbia dialogato cona lungo, confermando la volontà del centrocampista di sposare la causa interista, spazzando le voci che lo vorrebbero orientato verso là Premier League.

I dirigenti interisti non hanno molte alternative per la trattativa: loro possono anche arrivare a valutare Nandez secondo le aspettative di Giulini, ma tutto può essere costruito solo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Senza neanche l’ombra di un obbligo. Sinora il proprietario del Cagliari non ha accettato questa soluzione, ma i giorni passano e il giocatore preme per l’atteso trasferimento.

La Rosea spiega che in settimana è previsto l’incontro – forse decisivo – tra Marotta e Giulini. Il momento in cui il presidente cagliaritano dovrà prendere la decisione finale. Accontentarsi di una formula a metà strada per puntare sulle doti del proprio centrocampista o tenere duro? Non è da escludere che l’Inter programmi una doppia operazione per il dopo-Hakimi. Se si assicura l’uruguaiano in prestito, può proseguire la sua caccia anche a Bellerin dell’Arsenal (pure lui rigorosamente in prestito).