La passerella che unisce, senza pericoli, i due quartieri di Bergamo di Campagnola e Malpensata, dopo tanti anni è una realtà.

Accompagnata da un applauso dei tanti presenti, è stata posata sui pilastri. Presto sarà percorribile in tutta sicurezza dai ragazzi per le scuole, dagli anziani per il Centro per tutte le età, da tutti per recarsi in centro o a Campagnola.

Alla posa hanno assistito tra gli altri gli assessori di Bergamo Francesco Valesini, Stefano Zenoni e Marco Brembilla oltre al dirigente architetto Leo.

Si conclude così la riqualificazione dell’ex area dei Mangimi Moretti, avviata nel 2019 con la demolizione dei vecchi edifici dismessi da quasi 20 anni, degradati e spesso luogo di occupazioni e bivacchi abusivi, proseguita poi con la sistemazione e il nuovo assetto della grande rotatoria lungo la circonvallazione, la realizzazione delle due strutture commerciali e la piantumazione degli alberi che andranno a costituire le due aree verdi a servizio del quartiere.

Mancava, di fatto, solo la passerella ciclopedonale a collegare il quartiere di Campagnola a quello della Malpensata e al resto della città: la grande struttura metallica ora è al suo posto.