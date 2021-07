Sono 1.224 i dipendenti delle società del trasporto pubblico locale su gomma interessati dalla clausola sociale che sarà inserita nel rinnovo delle gare in Basilicata, per garantire tutti i posti di lavoro. Quasi mille sono autisti, 60 addetti alla manutenzione, circa 50 operatori delle scale mobili e degli ascensori di Potenza, 40 lavoratori di supporto all’esercizio ed un centinaio fra addetti amministrativi e commerciali. La Regione sta tenendo i tavoli di confronto con i sindacati che precedono la pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico su gomma.”È… Source