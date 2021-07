Auronzo di Cadore, giorno 9: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

Auronzo di Cadore, giorno 9: seduta mattutina

AGGIORNAMENTO ORE 10.52 – Lavoro tattico per i difensori. Continua dunque, come visto negli scorsi giorni, la divisione in gruppi e per reparti.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 – Tutto pronto per la seduta di allenamento mattutina. La squadra si ritrova in campo dopo l’amichevole di ieri. Assenti solo Reina e Jony, alle prese con un affaticamento. Si parte con un lavoro atletico sul campetto adiacente. Per i tre portieri Adamonis, Strakosha e Alia invece lavoro di stop e passaggi con Grigioni e Nenci. Insomma, si cerca di affinare la tecnica.

