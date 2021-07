Irpiniatimes.it

Continuano i lavori di somma urgenza di sistemazione provvisoria di piazza Del Balzo e piazza XX Settembre che consentiranno di recuperare una condizione di normalità di cui gli abitanti del Centro Storico hanno bisogno.

Nel frattempo sono in corso i lavori di riqualificazione di via Murillo e di messa in sicurezza di via Crocevia e Torretiello con la realizzazione di una rotonda e dei marciapiedi.

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di realizzazione di 54 loculi nel cimitero comunale.

Entro il mese di Ottobre saranno appaltati i lavori di sistemazione della strada comunale che conduce alla località Mafariello e di messa in sicurezza della storica Masseria Pigne.

Pagina Facebook Comune di San Martino Valle Caudina

