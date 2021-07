Parte il Renate di mister Parravicini che si trova in ritiro presso lo Stadio Mario Riboldi proprio nella cittadina brianzola. Il nuovo tecnico potrà contare su un gruppo di 26 calciatori, compresi sei atleti provenienti dalla Primavera e tre giocatori in prova e dunque non tesserati. PORTIERI Colnago (2003, Pisa fp), Drago (2001, in prova) DIFENSORI: Anghileri (1991, Capitano), Costanzo (2002, Primavera), Cugola (2004, in prova), De Meo (2003, Primavera), Esposito (2000), Ferrini (1998, Gubbio), Manarelli (2002, prestito Sassuolo), Marafini (2000), Merletti (2001), Possenti (1992), Silva (1991) CENTROCAMPISTI : Kabashi (1994), Marano (1990), Rada (1999), Ranieri (1997), Rosa (2003, Primavera), Sala (2001, prestito Milan), Sardo (2003, Primavera) ATTACCANTI: Butti (2003,… Source