Ore 12.30 – Milan, parla Tomori – Il difensore rossonero ha parlato in vista dell’esordio in Champions League: «Sono molto emozionato, il Milan ha una grande tradizione in questa competizione. C’è un rapporto speciale tra il Milan e la Champions League e non vedo l’ora di giocare in un San Siro pieno di tifosi, una cosa che purtroppo non ho ancora potuto vivere. In vacanza molte persone mi hanno parlato di come sia San Siro pieno in una serata di Champions League. Chi avrebbe mai pensato di poterlo vivere un giorno? Spero che accada presto e che la stagione del Milan sia molto positiva». Tutte le dichiarazioni

Ore 11.45 – Inter, parla Marotta – L’amministratore delegato del club nerazzurro ha fatto il punto della situazione sul mercato: «E’ un momento difficile per gli operatori di mercato però rientra nella routine di un dirigente. Sappiamo che da qua a fine agosto dovremo cercare di mettere a disposizione di Inzaghi una squadra competitiva: già lo è visto che viene confermato quasi l’80% della formazione. Questo non può che essere un punto di partenza importante e di riconoscimento di un gruppo che l’anno scorso ha raggiunto un traguardo straordinario». Leggi le parole complete

Ore 11.00 – Lazio, nessun positivo al Covid – Il club biancoceleste ha smentito la presenza di un calciatore risultato positivo ai test. La smentita ufficiale

Ore 09.40 – Stadio Roma, nessuna revoca a Tor Vergata – Il CEO Fienga era stato chiaro: senza la revoca del progetto di Tor Vergata, niente nuovo stadio per la Roma. E lo ribadisce oggi La Gazzetta dello Sport, riportando anche la posizione dei Friedkin visto che la revoca non è arrivata.

Ore 09.00 – Arrigo Sacchi dà i voti alla Serie A – Arrigo Sacchi ha parlato del prossimo campionato di Serie A e della griglia di partenza per lo Scudetto: ecco le sue parole.

Ore 08.40 – Sampdoria, gli obiettivi di D’Aversa – Roberto D’Aversa ricalca alcuni concetti già espressi nelle precedenti dichiarazioni: l’obiettivo è migliorarsi, non si stravolgerà nulla lavorando in continuità con quanto fatto da Claudio Ranieri, le sensazioni sono positive. Le parole del tecnico della Sampdoria a Il Secolo XIX.

Ore 08.20 – Fiorentina, parla Antognoni – Giancarlo Antognoni si sfoga a La Gazzetta dello Sport: «Pensavo che Rocco Commisso mi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Se n’è lavato le mani. Barone mi ha detto che è stato lui a decidere tutto. Lui ha più soldi di me, ma avere più soldi non giustifica certi comportamenti. Quante volte Commisso ha detto che era rimasto deluso dal fatto che Chiesa se n’era andato alla Juve senza salutare? Ha fatto lo stesso grave errore con me. Chiesa ha sbagliato, Commisso lo ha detto cento volte, e lui ha fatto lo stesso».

