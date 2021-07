Per la prima serata in tv, domenica 18 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vivi e lascia vivere”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il ritorno” e “L’incontro”.

Nel primo, Laura torna a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie a Rosa e Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare una via d’uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano.

Nel secondo, la famiglia si riorganizza, Laura reagisce e fa un incontro del tutto inaspettato: Toni, un suo vecchio amico che sembra molto cambiato. Giada ottiene il lavoro che voleva. Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche entra in una casa privata pensando che sia vuota e non sa cosa la aspetta.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in Paradiso”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il corpo comparso” e “Mistero in ospedale”.

Nel primo, nel giardino di una lussuosa villa viene trovata una donna morta. Subito dopo il ritrovamento, scompare anche una sua amica. Il corpo viene rinvenuto in mare e Parker nota un laccio da scarpe in una tasca…

Nel secondo, poco prima di una partita di beach volley, Neville viene punto da un insetto e va in shock anafilattico. Durante la sua prima notte nell’ospedale dell’isola, un’infermiera muore…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposta la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”.

Su Italia1 alle 21.20 spazio a “Colorado”. La riproposizione della ventesima edizione dello storico programma comico.

Al fianco dell’attore e regista Paolo Ruffini, per la settima volta al timone di “Colorado”, torna a grande richiesta Belen Rodriguez. La showgirl e conduttrice argentina, oltre a vestire i panni della padrona di casa, sarà protagonista insieme ad alcuni comici di esilaranti sketch, mettendosi in gioco con simpatia e autoironia. Inoltre, sul palco, nelle vesti di co-conduttori ci saranno anche Scintilla, alias Gianluca Fubelli, e il duo i PanPers, da molti anni tra i capisaldi del programma.

Più di 40 artisti si alterneranno sul palco in quest’edizione all’insegna del rinnovamento, della sperimentazione, del ritmo serrato, del buonumore e dell’interazione con il pubblico. Una sorta di factory, il cui fulcro è rappresentato dal salotto contiguo alla scena in cui confluiscono a rotazione i comici creando un gruppo d’ascolto “sui generis”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The next three days”; su La7 alle 21.30 “Scoprendo Forrester”; su Rai4 alle 21.20 “Paradise Beach dentro l’incubo”; e su La5 alle 21.05 “Disegno d’amore”; su Iris alle 20.25 “Mission”.

Su Rai5 alle 21.30 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Terzo episodio di “Immensa Africa” dedicato a uno dei paesaggi più monumentali dell’Africa, il Delta dell’Okavango. A seguire, Paolo Severini ci guida attraverso l’entroterra del ponente ligure, alla scoperta di un territorio ricco di storia, tradizioni secolari e una quotidianità sospesa nel tempo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Tu si que vales – Il meglio di…” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai