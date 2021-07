Nel pomeriggio di domenica 18 luglio a Girifalco si è disputata la 36’ edizione della maratona dedicata ai Carabinieri caduti a Monte Covello.

L’iniziativa dell’Associazione Sportiva Dilettantistica – Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido e dell’Istituto Comprensivo “Scopelliti” di Girifalco – Cortale, ha trovato la collaborazione dell’Arma e ricevuto il patrocinio del Municipio, nella memoria condivisa dei militari scomparsi nell’adempimento del dovere il 31 ottobre 1977, a seguito di un tragico incidente aereo sulle alture nei pressi della cittadina.

Il Generale C.A. Enrico Mino, il Colonnello Francesco Friscia, il Tenente Colonnello Francesco Sirimarco, il Tenente Colonnello Luigi Vilardo, il Tenente Francesco Cerasoli ed il Brigadiere Costantino Di Fede, sono nomi noti alla Storia dell’Arma e ai girifalcesi, che vi hanno così intitolato strade del centro abitato e onorato la ricorrenza ogni anno con una sentita funzione religiosa e una cerimonia militare.

La manifestazione, inserita nei calendari provinciali, regionali e nazionali della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dell’Ente di promozione sportiva del CONI, Centro Sportivo Libertas, quale gara di corsa in montagna, è stata aperta ad atleti professionisti ed amatori di diverse età e categorie, con lo scopo di condividere con la popolazione del comprensorio i valori della legalità e della solidarietà mediante l’attività sportiva.

Ha costituito prova unica del campionato nazionale di corsa in montagna del Centro Nazionale Sportivo Libertas, con l’assegnazione di titoli di Campione nazionale individuale per 37 categorie di gara. Dalle ore 16.00, una dopo l’altra, si sono susseguite diverse competizioni con traguardi più o meno distanti sul medesimo tracciato attraverso il paese, da Via Migliaccio ai pini del bosco di Monte Covello, sino al suggestivo giro intorno al sacrario.

15,6 i chilometri del percorso principale su un crinale piuttosto ripido, 4,4 chilometri quello degli allievi, 1,5 chilometri per la categoria ragazzi, 700 e 500 metri per gli esordienti.

La sfida è stata resa ulteriormente impegnativa dal percorso bagnato dalla pioggia. 158 i partecipanti tra amatori ed atleti provenienti da diverse Province ed associazioni sportive calabresi, con una significativa presenza di corridori di altre Regioni d’Italia, oltre a militari dell’Arma e rappresentanti di altre Forze Armate e di Polizia. Molti i bambini, già educati ai valori dello sport, con le loro famiglie.

Pronti ad assistere gli atleti sul percorso, con la Polizia locale, erano posti anche volontari della Protezione Civile di Girifalco, dell’“Augustus” di Vibo valentia e della “Softair Calabria” di Sellia Marina.

Presenti anche rappresentanti dell’AVIS cittadina. A fine gare, i più giovani sono stati premiati sulla sommità della scalinata di corso Migliaccio, mentre le categorie superiori si sono date appuntamento al “palatenda” dell’Istituto Comprensivo. 1° classificato e vincitore della maratona è stato Antonio Maggisano, come Tarantino Tonia, 1° donna in assoluto, dell’A.S.D.

Libertas Atletica di Lamezia Terme; premiato anche il 1° appartenente alle Forze di Polizia transitato al sacrario, Omar Alampi, pilota di elicottero della Polizia di Stato. L’evento si è chiuso con i saluti degli organizzatori dell’A.S.D. – Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, del Sindaco e del Comandante della Compagnia Carabinieri di Girifalco.