Sanzioni per chi non rispetta le norme del codice della strada e le corrette aree di parcheggio all’interno del Policlinico. Dal primo luglio è entrato in vigore il nuovo ‘Regolamento per l’accesso e la circolazione nell’area ospedaliera’. Per entrare in auto al Policlinico è necessario dunque essere muniti di regolare pass, rilasciato direttamente dalle unità operative ai pazienti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta dalle terapie in atto o da concomitanti patologie invalidanti. Successivamente occorre poi lasciare il pass esposto sul cruscotto per la durata della sosta negli stalli previsti.

Dopo varie segnalazioni quest’oggi la Polizia Locale ha fatto un giro tra i viali del Policlinico per verificare il rispetto delle norme del codice della strada per poi elevare numerose sanzioni a tutti coloro che dimenticano di essere a tutti gli effetti in un quartiere della città, al cui interno c’è una segnaletica e un regolamento che vanno rispettati.

Inoltre sul proprio profilo Instagram istituzionale la Polizia Locale di Bari ricorda che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni e che possono entrare in auto:

Tutti gli utenti diversamente abili in possesso di valido contrassegno.

Gli accompagnatori di utenti diretti al pronto soccorso e chi arriva per prendere un paziente in dimissione da un reparto ospedaliero, per il tempo necessario.

I dipendenti in pronta disponibilità e in turno notturno.

E che la sosta è consentita solo negli stalli dedicati e indicati con apposita segnaletica e solo ai veicoli muniti di relativo pass esposto sul cruscotto.

